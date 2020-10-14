التحريات تؤكد عدم شبهة جنائية بواقعة العثور على جثة طفلة داخل شقة بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة، عدم وجود أى شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة طفلة 10 سنوات داخل عقار بمنطقة البساتين، بعدما عثر عليها مشنوقة بحبل ومعلقة فى السقف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفلة مشنوقة داخل شقة بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لسماع أقوال الشهود حول الحادث وسماع أقوال والديها فى الواقعة للتوصل إلى التفاصيل الكاملة حول الحادث.

وكشفت التحريات، أن والدة الطفلة "د" تركتها بمفردها داخل الشقة، وتوجهت لزيارة شقيقتها التى تسكن فى شارع بالقرب من شقتهم لشراء بعض المتطلبات من السوق، وعندما عادت الأم إلى الشقة وجدت ابنتها معلقة بحبل فى السقف ولم تتمالك نفسها وأبلغت غرفة النجدة بالحادث والتى دفعت رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.