اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تنشر رسوم التداول لتوعية المتعاملين بحقوقهم.. انفوجراف

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:01 ص
البورصة تنشر رسوم التداول لتوعية المتعاملين بحقوقهم.. انفوجراف البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت إدارة البورصة المصرية، انفوجراف -أعدته من واقع القواعد والقوانين- بعد صدور القانون رقم 199 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن كافة الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود إدارة البورصة الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالحقوق والالتزامات في سوق الأوراق المالية المقيدة، لكافة المتعاملين والأطراف المختلفة ذات الصلة.
 
يشمل الانفوجراف كافة الرسوم الالزامية التي يتحملها المستثمر لصالح البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية وضريبة الدمغة وشركة مصر للمقاصة، وكذا استعراض بعض من الأمثلة ليتعرف المستثمر بشكل دقيق عن إجمالي قيمة الرسوم الالزامية التي سيتحملها بخلاف مصاريف التكويد لأول مرة والعمولات الأخرى المتفق عليها مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ.
 
102020149382457-Trading-Fees-Arabic-Final
 

 

 


البورصة المصرية

رسوم

ضرائب

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة