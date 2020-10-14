اليوم السابع
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البنك الدولي يقترح 25 مليار دولار تمويلا إضافيا للدول الأشد فقرا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:45 م
البنك الدولي يقترح 25 مليار دولار تمويلا إضافيا للدول الأشد فقرا البنك الدولي
رويترز

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قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء، إن البنك يدعو إلى تقديم تمويل جديد حجمه 25 مليار دولار إلى الدول الأشد فقرا التي تواجه تحديات هائلة بسبب جائحة كورونا.
 
وأبلغ ديفيد مالباس، وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أنه سيقترح حزمة التمويل التكميلية في وقت لاحق هذا الشهر على ممثلي المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا في العالم.
 
سلط مالباس، الضوء على بواعث قلق حيال تنامي خطر "حالات التخلف غير المنظم عن سداد الديون" بين دول الدخل المنخفض، وقال إن البنك وصندوق النقد الدولي اقترحا خطة عمل مشتركة لمساعدة الدول المثقلة بالديون من بين أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية.

ديفيد مالباس

البنك الدولي

مجموعة العشرين

كورونا

الدول الفقيرة

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