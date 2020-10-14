اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:15 م
خالد صلاح
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البرتغال تفرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارا من غد الخميس لاحتواء كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:38 م
البرتغال تفرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارا من غد الخميس لاحتواء كورونا شواطئ البرتغال
أ ش أ

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 قررت البرتغال فرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارا من يوم غد الخميس؛ لاحتواء الزيادات القياسية في معدلات تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أن القرارات تشمل قيودا أشد على التجمعات، وتغليظ عقوبات المخالفين.
 
وقال رئيس الوزراء البرتغالى، أنطونيو كوستا - في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم ، الأربعاء،  "أعلم إن الكثير من الناس أرهقتهم القيود، وأعلم أيضا إن الكثير منهم خاصة الشبان لديهم انطباع خاطئ بأن مخاطر الوباء أقل بالنسبة لهم، لكن هذا الانطباع مضلل".
وأضاف: "كورونا يشكل خطرا علي الجميع، لكن الأمر يحمل أيضا خطرا كبيرا وهو عدوى الآخرين".
 
وستقتصر التجمعات المسموح بها - اعتبارا من الغد - على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا، بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.
 
وسجلت البرتغال إجمالي إصابات بكورونا حتى الان 91 ألفا و193 حالة، و2117 وفاة.

كورونا

فيروس كورونا

البرتغال

أنطونيو كوستا

رئيس الوزراء البرتغالى

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