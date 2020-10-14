اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة دعوية للوادى الجديد بمشاركة واعظات الأزهر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:28 م
"البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة دعوية للوادى الجديد بمشاركة واعظات الأزهر القافلة الدعوية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف صباح اليوم قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد تستمر فعالياتها على مدار أسبوع، وتضم نحو 21 واعظًا وواعظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية وتكثيف الجهود التوعوية بها، لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن أعضاء القافلة سوف يتواجدون في مناطق مختلفة منها: الخارجة والداخلة والفرافرة، وينطلقون من هذه المدن إلى القرى المجاورة لتوعية المواطنين ومناقشتهم في عددٍ من القضايا الحيوية سواء ما يتعلق منها بجوانب تربوية ومعالجة الشريعة للمشكلات المرتبطة بها، أم ما يتعلق منها بالمسئولية المجتمعية المشتركة ودور كل فرد في المجتمع وما له وما عليه.
 
أضاف عيّاد أن القافلة تستهدف التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، والتأكيد على حب الوطن وضرورة العمل على رفعته، بالإضافة إلى تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية لهم بما يتناسب مع الوسطية بعيداً عن الفكر المتطرف والمنحرف، لافتًا إلى أن القافلة تحمل معها أيضًا بعض المساعدات الإنسانية للمستحقين لها كنوع من التعاون المجتمعي.
 
أشار الأمين العام إلى أن القافلة تتناول أيضًا مجموعة من المفاهيم ومنها: أهمية الإخلاص في العمل وترك التكاسل، والبعد عن الإشاعات وعدم الاستجابة لمروجيها الذين يحاولون ضرب الاستقرار وتعطيل مسيرة التنمية الوطنية، خاصة وأنها تأتي تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تركز على فضل العلم وأهميته في رفعة الوطن والتقدم به، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

الوادى الجديد

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة