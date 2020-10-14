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البابا تواضروس يكرم دكتورة متخصصة فى الألحان القبطية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:35 م
البابا تواضروس يكرم دكتورة متخصصة فى الألحان القبطية البابا تواضروس
كتب مايكل فارس

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كرم قداسة البابا تواضروس الثانى، الدكتورة سالى كمال زكريا بطرس، حاصلة على الدكتوراة فى الفلسفة كلية التربية الموسيقية فى ألحان القداس الباسيلى عام 2018.

وقال البابا فى مستهل عظته مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتورة سالى بدأت تعزف الموسيقى من 4 سنوات وفى الإعدادية تم اختيارها فى مهرجان الطفولة العالمى الذى تنظمه منظمة اليونسكو وكان عمرها 13 سنة، كما مثلت مصر وعزفت أمام السيد كوفى عندان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق.

وتابع البابا، ودخلت الدكتورة سالى كلية التربية الموسيقية فى الزمالك، واستكملت ماجستير فى ألحان البصخة المقدسة عام 2014، ثم استكملت لتحصل على دكتوراة فى التربية الموسيقية فى ألحان القداس الباسيلى عام  2018، متابعا، وهى من مدينة الغردقة ومسؤولة عن فريق كورال شباب الأنبا شنودة، وعملت فى قناة مى سات فى الهندسة الصوتية، وكذلك بمعهد الدراسات القبطية قسم الألحان.

 


البابا تواضروس

البابا تواضروس الثانى

الدكتوره سالى كمال زكريا

البابا

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