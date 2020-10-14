الاستماع لأقوال أصحاب المحلات وشهود العيان بحادث مقتل فتاة المعادى

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال أصحاب المحلات وشهود العيان حول واقعة سرقة وسحل "فتاة المعادي" في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط باقي المتهمين في الحادث، وحصل رجال المباحث على فيديوهات ترصد الواقعة بالكامل.

وانتشرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، بمنطقة وقوع الحادث، مع عمل كردون أمنى أثناء معاينة المنطقة لجمع المعلومات اللازمة لضبط المتهمين فى الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية، حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى والتى أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 اشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقى بلاغا من الأهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .