الأوقاف تعلن إحلال وتجديد وصيانة 96 مسجدا بتكلفة 125 مليون جنيه.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحقيق عدد من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة المجتمع وهيئة الأوقاف المصرية، فى الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021م، من بينها تحقيق أعلى إيرادات وأرباح في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية في الربع الأول، وافتتاح 283 مسجدًا بمحافظات الجمهورية، وإنشاء 4 صفحات إلكترونية جديدة باللغات الأجنبية، ونقلة نوعية في برامج التدريب والتثقيف.





وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه ففى مجال إحلال وتجديد وعمارة المساجد وصيانتها، تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 96 مسجدًا بتكلفة مالية بلغت (125,310,000) جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، وفرش (285) مسجدًا بكمية فرش بلغت (100) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية ، بتكلفة بلغت (17,500,000) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى، تم افتتاح (282) مسجدًا جديدًا.





وفي مجال الدعوة والتدريب، تم افتتاح 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية - الإسكندرية - مطروح) ليصل إجمالي مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها (35) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

كما تم استحداث برامج التدريب عن بُعد ، حيث انطلقت الدورة الأولى لـ 100 إمام بتاريخ 5/7/2020م ، وتم تنفيذ 7 برامج تدريبية لـ 500 إمام، واستحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات.





بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 5 برامج تدريبية متخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتنفيذ 6 برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية للأئمة الجدد، وتنفيذ 3 معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية في معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة، وعقد 3 دورات تدريبية لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية، بالإضافة إلى حصول 63 إمامًا وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلي الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليصل عدد الحاصلين على رخصة الحاسب الآلي الدولية من أكاديمية الأوقاف إلى 283 إمامًا وواعظة وإداريًّا.





وأكدت الوزارة أنه تم قبول الدفعة الثانية من الأئمة والواعظات لبرنامج (الدورة المتكاملة) بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، كما تم إصدار 7 كتب جديدة ، هي: (حتمية التجديد الفقهي - فن الكتابات والجمل القصيرة "التغريدة والبوست" - الخطب العصرية جـ 8 - الكمال والجمال في القرآن الكريم - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ 27 - موسوعة الفقه الإسلامي جـ47 - شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ 4).

كما تم ترجمة ثلاثة كتب إلى سبع لغات أجنبية هي: (مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين - الخطب العصرية وترجم إلى ثلاث لغات - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين)، والدفع بعدد من القيادات الشبابية في العمل الإداري والقيادي بالوزارة والجهات التابعة لها.

وفي مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، تم صرف نحو ستة عشر مليون جنيه مساعدات وإعانات للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتم صرف (9,709,101) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى. 1441هـ / 2020م، وتم توزيع (970) طن لحوم أضاحي على 970 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

وحول إنجازات هيئة الأوقاف المصرية، لفتت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021م مبلغ (315,384,749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39,9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019/2020م ، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58,1% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2018/2019م.





كما تم افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي.

وفي مجال الدعوة الإلكترونية، تم إضافة 4 صفحات إلكترونية بأربع لغات أجنبية جديدة هي : (لغة الماندنكو (البمبرا) - لغة الهوسا - اللغة الصومالية - اللغة الأمهرية) ليصبح إجمالي عدد الصفحات (21) صفحة إلكترونية باللغات الأجنبية المختلفة، وتم نشر (6) رسائل دعوية مترجمة للغات الأجنبية ، ليصل إجمالي عدد الرسائل الدعوية المترجمة إلى (14) رسالة دعوية.

كما تم نشر ثلاثة أعداد إلكترونية من مجلتي (منبر الإسلام) و (الفردوس)، واللتين تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، تم علاج (48) حالة إصابة بفيروس كورونا ، وتم شفاؤها شفاءً تامًا بفضل الله تعالى ، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (94) حالة، تم علاج (293) مريضًا من حالات قوائم الانتظار ، تم تزويد مستشفى الدعاة بعدد (6) أجهزة طبية حديثة ومتطورة.