اليوم السابع
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الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقدان مؤتمر دعم ساحل أفريقيا الأسبوع القادم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:16 ص
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقدان مؤتمر دعم ساحل أفريقيا الأسبوع القادم الامم المتحدة- ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إنه في الأسبوع المقبل، ستستضيف الأمم المتحدة، إلى جانب ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي، مؤتمرا كبيرا حول منطقة وسط الساحل. سوف يجتمع القادة من المنطقة وحول العالم للتعهد بتقديم الأموال وتقديم التزامات سياسية ملموسة.

ولفت دوجاريك إلى أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، تحدث في معهد باريس للدراسات السياسية حول الوضع في منطقة الساحل الكبرى، وسلط الضوء على الآثار المدمرة لتقارب الصراع وانعدام الأمن، وضعف الحكم، والتخلف المزمن والفقر، والضغوط الديموغرافية، وتغير المناخ على شعوب بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وشمال شرق نيجيريا.

 

وأشار دوجاريك إلى أنه في مارس من العام الماضي ، نزح أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة ، وكان أكثر من 22 مليونًا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية مضيفا " بعد ثمانية عشر شهرًا ، زاد النزوح بنسبة 25 في المائة وارتفعت أعداد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بنسبة 50 %".

 

 

 


الساحل الافريقي

الامم المتحدة

الاتحاد الأوروبي

افريقيا

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