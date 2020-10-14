اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: أكثر من مليار عامل معرضون لفقدان عملهم بنهاية 2020 بسبب كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:04 ص
الأمم المتحدة: أكثر من مليار عامل معرضون لفقدان عملهم بنهاية 2020 بسبب كورونا الامم المتحدة- ارشيفيه
كتبت - هند المغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، أن جائحة كوفيد -19 تمثل حالة غير مسبوقة وتحدي الصحة العامة والنظم الغذائية وعالم العمل.

 وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن عشرات الملايين من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر المدقع، في حين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، الذي يقدر حاليًا بنحو 690 مليونًا، قد يرتفع بما يصل إلى 132 مليونًا بحلول نهاية العام.

وأضاف البيان أنه ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية البالغ عددها 3.3 مليار عامل معرضون لخطر فقدان سبل عيشهم.

كما حذرت منظمة العمل الدولية والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية من أن البلدان التي تتعامل مع أزمات إنسانية أو حالات طوارئ قائمة معرضة بشكل خاص لتأثيرات كوفيد-19  وقالوا إن الاستجابة السريعة للوباء، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإنعاش إلى من هم في أمس الحاجة إليها، أمر بالغ الأهمية.

 

 


الأمم المتحدة

الصحة العالمية

العمل الدولية

الفقر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة