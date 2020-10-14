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الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:21 م
الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية يومية بفيروس كورونا المستجد عند 2423 و 32 وفاة.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن إصابات كورونا في الأردن تكسر حاجز الـ 2000 إصابة منذ بداية الجائحة.

وفى وقت سابق قررت وزارة الصحة الأردنية، تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، الى ذويهم لدفنهم ضمن برتوكولات السلامة العامة، بدون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن الوزارة أوضحت في بيان  الثلاثاء، أنه تم توجيه كتاب الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهى منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان فى "كيس اخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.

وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطنى للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوى المتوفى.


الأردن

كورونا

كوفيد 19

اصابات كورونا في الاردن

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