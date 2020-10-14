استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول في البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، عن استمرار العمل بمشاريع الحماية من أخطار السيول، حيث تجرى الأعمال بمدينة القصير، والتى تشمل إنشاءات سد و4 بحيرات و4 حواجز بالإضافة الى قناة صناعية.

وأوضحت الإدارة العامة للمياه الجوفية في بيان علي صفحتها الرسمية، أن مشروعات السيول بمدينة القصير تقام بأودية النخيل، والعمبجى، والعنز، وأم لصيفة، حيث جارى العمل فى أعمال مبانى الدبش للقناة الصناعية وسد أم لصيفه والحاجز خلف بحيرة بـ3 وأعمال استكمال الحفر والتسوية والارنكة للبحيرات.

كان قام المهندس محمد سيد عبد الرحمن، مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر بالمرور علي انشاءات بحيرات وحاجز خلف وادي عربة، المخصص لحماية قرية الزعفرانة شمال المحافظة من اخطار السيول .

وتوصلت أعمال الانشاءات ببحيرات وحواجز خلف وادي العربة بالزعفرانة الي أعمال الحفر وأعمال الردم للحواجز فى وجود مهندسي الاشراف من المياه الجوفية ومهندسي الشركة المنفذة.







