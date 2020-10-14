استعدادات مكثفة بمدارس كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للعام الدراسى الجديد، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجهًا بضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، فتم متابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة للاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وأن عدد المدارس 2210، تضم 43228 معلمًا، و850739 طالبًا، وأنه وجه بجاهزية كل مدارس التعليم العام والفنى بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالبًا وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، حيث تجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع استخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعى وترصد المرض، واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهاء المدارس من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية، وتم دهان الديسكات والحوائط بألوان مبهجه ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير خزانات المياه ورفع كفاءة دورات المياه والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق.

وأكدت الدكتورة بثينة أنه تم الانتهاء من نشرات النقل والندب للمدرسين وسد العجز فى مختلف المواد الدراسية، بجانب وضع الجداول المدرسية لكل مدرسة حسب ظروفها وفقًا لقرارات معالى وزير التربية والتعليم وقد تم الانتهاء من جميع الجداول المدرسية وتسليمها إلى الإدارات التعليمية التى بدورها قامت بتسليمها لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشددة على الانضباط التام فى كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وتنفيذ مجموعات التقوية بجميع المدارس مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم.



مدارس كفر الشيخ



مدارس كفر الشيخ