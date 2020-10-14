استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب فى ميشيجان وتقاربهما فى نورث كارولاينا

أظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس اليوم أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيجان إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا، واستطلعت رويترز/إبسوس آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد فوز ترامب بولاية ثانية أو وصول بايدن للبيت الأبيض.

وخلال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من أكتوبر، وجاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترامب، وهذه النتائج تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وقال 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل، ويرى 51 بالمئة من المشاركين أن تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل مقابل 41 بالمئة قالوا إن تعامل ترامب سيكون الأفضل.

وقال 47 بالمئة إن ترامب سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد مقابل 46 بالمئة قالوا إن بايدن سيكون أفضل.