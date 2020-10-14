ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11307 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13223 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2928 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1022 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة ذات الخمسة أفرع بمحافظة قناة مقابل 4 ملايين جنيه يسدد منها 500 ألف جنيهاً مع توقيع عقد البيع وسداد باقي المبلغ في 25 يناير لعام 2021، طبقاً لما سيفسر عنه الفحص النافي للجهالة، وطبقاً للمبيعات الفعلية المدققة من سبيد ميديكال لمدة 3 شهور تبدأ من 20 أكتوبر الجاري وتنتهي في 19 يناير المقبل.

كما أعلنت الشركة، عن موقفها مما نشر حول تخارج مجلس الإدارة واستقالته، حيث أكدت أن مجلس الإدارة ليس لديه نية في تغيير المنهجية الخاصة بالإدارة أو تخارج من قبل المديرين أو ما غير ذلك، وأن المجلس الحالي مستمر على الأقل حتى انتهاء مدته في 2024، كما أن قواعد القيد تنص على تجميد نسبة من الأسهم، وأنه لا توجد نية حتى بعد فك هذا التجميد لتغيير الإدارة أو التخارج الكلي بل بالعكس فإن الشركة مازالت في مرحلة مبكرة من النمو.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 20.1 مليون سهم بنسبة 28.068 % (المكملة لنسبة 100%) من أسهم رأس مال شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، بسعر 7.18 جنيه للسهم، وتبدأ فترة سريان العرض لمدة 25 يوم عمل من جلسة التداول 15 أكتوبر وحتى نهاية جلسات تداول 19 نوفمبر، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

كما أعلنت عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 59.8 مليون سهم بنسبة 32.878 % (المكملة لنسبة 100%) من أسهم رأس مال شركة أسمنت السويس، بسعر 7.50 جنيه للسهم، وتبدأ فترة سريان العرض لمدة 25 يوم عمل من جلسة التداول 15 أكتوبر وحتى نهاية جلسات تداول 12 نوفمبر، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 18.1 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 10 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برايم القابضة للاستثمارات المالية 411.4 ألف سهم، 330 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 1979 سهم، 1000 سهم، 520 سهم، 91536 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 50 ألف سهم، 512 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، 300 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العامة للصوامع والتخزين، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، جي بي اوتو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.