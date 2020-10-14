اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:00 ص
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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا بواقع 5132 إلى 334585

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:06 ص
ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا بواقع 5132 إلى 334585 ألمانيا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 5132 ليصل إلى 334585، كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بواقع 40 إلى 9677.


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