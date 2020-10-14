ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا بواقع 5132 إلى 334585

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 5132 ليصل إلى 334585، كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بواقع 40 إلى 9677.
ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا بواقع 5132 إلى 334585الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:06 ص
ألمانيا
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