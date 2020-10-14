اليوم السابع
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خالد صلاح
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احتجاجات حاشدة فى تايلاند تزامنا مع ذكرى انتفاضة بانكوك.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:13 ص
احتجاجات حاشدة فى تايلاند تزامنا مع ذكرى انتفاضة بانكوك.. صور احتجاجات تايلاند
وكالات

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مظاهرات حاشدة تشهدها العاصمة التايلاندية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ47 لانتفاضة بانكوك، حيث طالب المتظاهرون بإجراءات من شأنها تحقيق المزيد من الديمقراطية، وإصلاحات فى النظام الملكى. وأصبحت المظاهرات بمثابة عادة يومية في تايلاند في الآونة الأخيرة، في ظل مطالبات الشباب بالمزيد من الإصلاحات، الأمر الذى يعد من المحرمات فى القوانين التي تقوم على حماية النظام الملكى بصرامة متناهية.

ولعل التزامن بين الاحتجاجات وذكرى انتفاضة بانكوك، اليوم الأربعاء، من شأنه إضفاء قدر كبير من الزخم على الأحداث في تايلاند، والتي ترجع إلى أكتوبر 1973، حيث ثار حينها آلاف الطلاب والعمال، ما أدى إلى الإطاحة بنظام الحكم في ذلك الوقت.

احتجاجات فى تايلاند للمطالبة بالإصلاح
احتجاجات فى تايلاند للمطالبة بالإصلاح
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى بانكوك
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى بانكوك
أعداد كبيرة من المتظاهرين
أعداد كبيرة من المتظاهرين
المتظاهرون على جانبى أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة التايلاندية
المتظاهرون على جانبى أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة التايلاندية
جانب من المشهد فى بانكوك
جانب من المشهد فى بانكوك
حشود كبيرة فى بانكوك
حشود كبيرة فى بانكوك
عدد من المحتجين
عدد من المحتجين
متظاهرو تايلاند فى الميادين الرئيسية بالعاصمة
متظاهرو تايلاند فى الميادين الرئيسية بالعاصمة
متظاهرون يرفعون أعلام تايلاند
متظاهرون يرفعون أعلام تايلاند
مطالبات بالإصلاح تؤججها ذكرى انتفاضة بانكوك
مطالبات بالإصلاح تؤججها ذكرى انتفاضة بانكوك

 

 


تايلاند

بانكوك

انتفاضة بانكوك

مظاهرات تايلاند

مظاهرات بانكوك

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