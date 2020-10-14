اليوم السابع
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اجتماعات بالرى لمتابعة ترتيبات أسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:52 م
اجتماعات بالرى لمتابعة ترتيبات أسبوع القاهرة للمياه اجتماعات مكثفة بالرى
كتبت أسماء نصار

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عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطـاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى اجتماعا تنسيقيا  للفريق الفنى لأسبوع القاهرة للمياه لمتابعة الترتيبات الخاصة بالجلسات العلمية والأحداث الجانبية المنعقدة خلال المؤتمر المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 18-22 الشهر الحالى.

أوضحت سيد، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء سوف يحضر حفل الافتتاح معالى بالاضافة إلى عدد من الوزراء وممثلى المنظمات الدولية.

يشار إلى أن اسبوع القاهرة للمياه يعد بمثابة الحدث الأكبر من نوعه فى مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء فى المنطقة العربية أو أفريقيا.

ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020  أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه ، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،  بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

 

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