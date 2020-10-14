إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد نجلها جوزيف.. أكمل عامه السابع.. صورة

ريهام عبد الله

احتفلت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بعيد ميلاد نجلها جوزيف، السابع، قائلة: "احتفلنا فى الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات".

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد يا جوزيف! نحن نحبك كثيرًا، ولا نعرف ماذا كنا سنفعل بدونك! احتفالنا في الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات!".



ايفانكا ترامب

ومن جهة أخرى حرصت إيفانكا ترامب، نجله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بمجموعة صور من زيارتهما لولاية أريزونا الأمريكية، للترويج لحملته الانتخابية في الجولة الرئاسية القادمة.

وظهرت نجلة الرئيس الأمريكي، في الصور التي نشرتها وهي في كامل أناقتها وسط عدد كبير من الأمريكيين الجمهوريين الداعمين لوالدها في الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية، وركزت ابنة ترامب على توطيد علاقتها في الصور مع الأطفال والعائلات، حيث ظهرت وهي تتوسط عدد من الأطفال داخل الولاية الأمريكية الكبرى.