اليوم السابع
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إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد نجلها جوزيف.. أكمل عامه السابع.. صورة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:06 م
إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد نجلها جوزيف.. أكمل عامه السابع.. صورة ايفانكا ترامب وأسرتها
ريهام عبد الله

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احتفلت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بعيد ميلاد نجلها جوزيف، السابع، قائلة: "احتفلنا فى الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات".
 
وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد يا جوزيف! نحن نحبك كثيرًا، ولا نعرف ماذا كنا سنفعل بدونك! احتفالنا في الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات!".
 
ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

ومن جهة أخرى حرصت إيفانكا ترامب، نجله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بمجموعة صور من زيارتهما لولاية أريزونا الأمريكية، للترويج لحملته الانتخابية في الجولة الرئاسية القادمة.

وظهرت  نجلة الرئيس الأمريكي، في الصور التي نشرتها وهي في كامل أناقتها وسط عدد كبير من الأمريكيين الجمهوريين الداعمين لوالدها في الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية، وركزت ابنة ترامب على توطيد علاقتها في الصور مع الأطفال والعائلات، حيث ظهرت وهي تتوسط عدد من الأطفال داخل الولاية الأمريكية الكبرى.

وكان قد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة رويترزإبسوس، الأربعاء الماضى، أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المرشحين المحتملين في ولاية فلوريدا وأن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن نائب الرئيس السابق يتقدم بفارق أربع نقاط مئوية في فلوريدا وبفارق نقطتين مئويتين في أريزونا. وكانت نتائج المرشحين متقاربة فعليا في فلوريدا وأريزونا في الأسبوع الماضى.

 


ايفانكا ترامب

نجل ايفانكا ترامب

الرئيس الامريكى دونالد ترامب

ايفانكا

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