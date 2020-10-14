إنشاء وتطوير إدارة تعليمية و8 مدارس بـ50 مليون و300 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جارى الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة فاقوس التعليمية بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتوسعة 8 مدارس بنطاق مركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 50 مليون و300 ألف جنيه لتوفير 109 فصول دراسية بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيدًا بالجهد المبذول والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة ‏التعليم وتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية .

ومن جانبه صرح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية أنه جارى الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة إدارة فاقوس التعليمية وكذلك 8 مدارس بمركز ومدينة فاقوس لتوفير 109 فصول دراسية بتكلفة مالية بلغت 50 مليون و300 ألف جنيه.

شملت إنشاء مبنى جديد لإدارة فاقوس التعليمية بتكلفة 10 ملايين جنيه وإنشاء مبنى جديد لمدرسة عبد المنعم محمد لطفى للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصلا دراسيا وبتكلفة 5 ملايين و600 الف جنيه، وانشاء مبنى جديد لمدرسة الحاج عبد الجواد العمرى للصم والبكم لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، وانشاء مبنى جديد لمدرسة الطيار ابو هاشم الابتدائية لإضافة 16 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه.

وتوسعة مدرسة الخواطرة للتعليم الأساسى لإضافة 10 فصول دراسية وبتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة الفولى للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصلا دراسيا وبتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة السماعنة الابتدائية لإضافة 19 فصلا دراسيا وبتكلفة 5 ملايين و100 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الابتدائية لإضافة 12 فصلا دراسيا وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة الديدامون للتربية الفكرية لإضافة 3 فصول بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه.



مدارس بالشرقية



مدارس بالشرقية