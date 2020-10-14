وأشارت إلى أن العاصمة جاكرتا سجلت 1038 حالة إصابة جديدة خلال الساعات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 90 ألفا و266 حالة.
وكان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 