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سجلت إندونيسيا 4 ألاف و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 344 ألفا و749 حالة، وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 12 ألفا و156 حالة وفاة، بعد تسجيل 129 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 267 ألفا و851 حالة.