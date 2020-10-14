اليوم السابع
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إلزام شركات السياحة بوضع ترخيصها على مواقعها الإلكترونية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:21 م
إلزام شركات السياحة بوضع ترخيصها على مواقعها الإلكترونية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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طالبت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، أعضائها بضرورة وضع ترخيص الشركة فى مكان واضح على موقع الشركة الإلكترونى، وكذلك كتابة رقم الترخيص بصورة واضحة فى حالة الإعلان عن أى نشاط أو برنامج سياحى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى. وأوضحت الغرفة فى منشور تم تعميمه على جميع شركات السياحة، أن هذا الإجراء يأتى فى سبيل مساعدة الجهات المعنية فى ملاحقة الكيانات غير الشرعية وغير المرخص لها وتقوم بعرض خدمات سياحية أون لاين.
 
وأكدت أنه يأتى أيضا من منطلق حرص الغرفة والوزارة على مصالح الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال السياحة، ولمحاولة الحد من صفحات التواصل الاجتماعى للكيانات غير المرخص لها بالعمل فى تنظيم برامج سياحة واستجلاب سياح من الخارج.
 
كانت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية قد طالبت بالتعاون معها من محبى وممارسى تلك الانشطة لمحاربة الكيانات غير قانونية والتى تعمل فى هذا المجال من خلال غير مختصين مما يعرض حياة السياح والزوار للخطر،  بالتواصل المباشر مع الغرفة للإبلاغ الفورى عن أى مركز لا يعمل بترخيص من وزارة السياحة والآثار.
 
وقالت الغرفة فى بيان:"تعمل غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على محاربة الكيانات الغير قانونية المخالفة للقانون في القطاع التي تقدم الإنشطة بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار".
 
وأضافت أنه من خلال الموقع الإلكترونى للغرفة بإمكانك معرفة قائمة الكيانات غير القانونية (سواء شركات أو كيانات تتواجد عبر الانترنت أومواقع التواصل الاجتماعى).
 
ونصحت الغرفة ممارسى الأنشطة البحرية بعدم التعامل مع هذه الكيانات وتشجع الجميع على التواصل معنا للإبلاغ عنها، حيث لابد قبل الاتفاق على اى رحلة بحرية التأكد من حصول المركز على ترخيص وزارة السياحة.

شركات السياحة

ترخيص

السياحة

برنامج سياحى

اخبار مصر

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