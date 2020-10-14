إقبال كبير على معرض تراثنا فى يومه الرابع.. فيديو

كتب إسلام سعيد

مساحات كبيرة للعرض داخل معرض تراثنا مخصصة بشكل منظم للعارضين من القطاعات الصناعية المختلفة، والتي شهدت إقبالا كبيرا خلال اليوم الرابع للعرض، وذلك لاقتناء المنتجات التراثية والحرفية. وشهد الجناح السيناوي وأجنحة التطريز اليدوي والزجاج وغيره إقبالا لزيارتها على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يبشر بمبيعات جيدة بنهاية فترة العرض غدا الخميس.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمعرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 10 أكتوبر 2020 ، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويضم المعرض المئات من المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات مصر.

ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها الموبيليا والديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والتللى والمشغولات اليدوية المتنوعة ومنتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والاكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومنتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية.