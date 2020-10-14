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إعدام نصف طن اغذية فاسدة و غلق 24 منشأة بالشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:19 م
إعدام نصف طن اغذية فاسدة و غلق 24 منشأة بالشرقية وكيل صحة الشرقية
فريق المحافظات

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية ،  أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وغلق 24 منشأة غذائية غير مرخصة بأولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة ، ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن.

فشنت إدارة مراقبة الأغذية ، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة، حملات مكثفة للمرور علي المنشأت الغذائية بمركز ومدن أولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها 7 بمركز أولاد صقر و 7 بالحسينية و 10 بمركز الصالحية الجديدة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام 525 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "حلويات، زيت طعام، وعصائر" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 171عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 53 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة.

في سياق متصل ،  قامت فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والصحة والسلامة المهنية، بمستشفيات "الصدر الزقازيق، حميات فاقوس، ومشتول السوق، والحسينية، والصالحية الجديدة، أولاد صقر، ديرب نجم، والصوفية المركزي"، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، علي كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، كيفية تشغيل عناية القسطرة المركزية والفخدية، وأسس وأساليب وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ علي الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم التشديد  على تطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق، وأنواعها، ومهارات الإتصال، وآداب العطس والسعال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفي.

 


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