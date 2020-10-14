اليوم السابع
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خلال جولة تفقدية..

إعداد مخطط عمرانى لقطع الأراضى غير المستغلة بامتداد العقاد في أسوان.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:52 م
إعداد مخطط عمرانى لقطع الأراضى غير المستغلة بامتداد العقاد في أسوان.. صور جانب من جولة محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإعداد مخطط عمرانى متكامل من خلال الرفع المساحى بواسطة مركز المعلومات الجغرافية والمرافق (GIS)، لقطع الأراضى غير المستغلة خلف منطقة امتداد العقاد لاستثمارها فى مبانى خدمية تعود بالنفع العام على أهالى المنطقة والمناطق المجاورة لها، من أجل تعظيم الإستفادة من أراضى الدولة والحفاظ عليها من التعديات.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية للمحافظ، اليوم، الأربعاء، لتفقد الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها بشكل فورى مع مصادرة تشوينات الطوب الأبيض المستخدم فى بناء الأسوار المخالفة وذلك بعد صدور توجيهات من اللواء أشرف عطية بذلك للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وكلف محافظ أسوان، بمراجعة الإجراءات المتعلقة بمقترح إنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى بجوار المدرسة اليابانية المصرية بالعقاد وذلك بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتى على مساحة 4 ألاف م2 والذى يستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال ، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة .

 

جانب من جولة محافظ أسوان (1)
جانب من جولة محافظ أسوان 

 

جانب من جولة محافظ أسوان (2)
جانب من جولة محافظ أسوان 

 

جانب من جولة محافظ أسوان (3)
جانب من جولة محافظ أسوان 

 


اراضى غير مستغلة

امتداد العقاد

اسوان

GIS

اخبار المحافظات

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