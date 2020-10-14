إطلاق صاروخ روسى يحمل مركبة من محطة الفضاء الدولية

ريهام عبد الله

التقط رائد الفضاء الروسي إيفان فاجنر، صورا لإطلاق صاروخ طراز "سويوز إم إس17" يحمل مركبة الفضاء المأهولة "سويوز أم إس17"، والتي أقلعت من بايكونور صباح الأربعاء، وذلك من محطة الفضاء الدولية "ISS ". ونشر فاجنر صورتين لانطلاق الصاروخ من الأرض، عبر حسابه الرسمى بانستجرام.

وعلق قائلا :""فافور" (علامة نداء الطاقم - IF)، تهانينا على الإطلاق الناجح! رحلة الصاروخ من الفضاء تبدو أكثر برودة من الأرض! نحن نستعد لمقابلة "سويوز إم إس17" في غضون ساعتين ونصف، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



انطلاق صاروخ

وتم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1A" مع المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس17" في الساعة 8:45 بتوقيت موسكو من الموقع 31 من قاعدة بايكونور الفضائية.

ستتم رحلة المركبة الفضائية المأهولة لأول مرة في مخطط قصير للغاية من دورتين وستستغرق ثلاث ساعات، ومن المقرر أن تلتحم المركبة الفضائية بوحدة "Rassvet" في الساعة 11:52 بتوقيت موسكو.



انطلاق صاروخ روسى