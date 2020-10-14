إضاءة أكثر من 100 مبنى فى الولايات المتحدة للتوعية بسرطان الثدى

وكالة الأنباء الإسبانية (إيفى)

أضيئ أكثر من 100 مبنى في جميع أنحاء الولايات المتحدة باللون الوردي والأخضر والأزرق للتوعية باليوم العالمي لسرطان الثدي النقيلي (المتقدم)، وهو مرض لا علاج له حاليا ويتسبب في وفاة 600 ألف شخص سنويا حول العالم.



وقدمت هذه الأرقام منظمة (Metavivor)، وهي منظمة تهدف إلى دعم أولئك الذين يعانون من المرض وزيادة الوعي في المجتمع والمطالبة بالمزيد من البحث العلمي، وهي أيضا وراء هذه المبادرة الملونة، المسماة بـ (Light Up MBC).



وشارك أكثر من 115 مبنى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المبادرة، حيث أُضيئت باللون الوردي والأخضر والأزرق، وهي الألوان التي تمثل المرض.



ومن بين الولايات الخمسين التي شاركت في المبادرة، كانت نيويورك واحدة من أكثر الولايات مشاركة، حيث أضيئ مركز التجارة العالمي الشهير ومقر مورجان ستانلي وبارك أفينيو تاور، وغيرها.



ومن خلال هذه الحملة، تسعى (Metavivor) إلى زيادة الوعي بواقع سرطان الثدي وتسليط الضوء على حقيقة أن ما بين 20 و30% من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة يصبن لاحقا بسرطان الثدي النقيلي أو المرحلة الرابعة، ويتعين عليهن أن يتعايشن معه بقية حياتهن.



وأكدت المنظمة في بيان لها "عندما تموت من سرطان الثدي، يكون السبب سرطان الثدي النقيلي"، وتوضح بالتفصيل أن هذا المرض يميل إلى الانتشار في كثير من الأحيان في العظام والكبد والرئتين والمخ.