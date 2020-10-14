إصابة 4 من بينهم سيده حامل في مشاجرة بسبب الميراث بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على منزل بالميراث في دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين للمستشفى تحت حراسة الشرطة. كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة دائرة في مركز البلينا ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بجث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل فرع البحث والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز أنها بين كلاً من طرف أول محمود ع ج ا 50 سنة عامل ونجله عمرو م ع 24 سنة عامل مصابين " جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وتم تحويل الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان أكرم م ع ج 32 سنة موظف مصاباً " سحجات متفرقة بالجسم " وعفاف ف ج 30 سنة ربة منزل مصابه " بإدعاء حمل " وتم حجزها بالمستشفي المركزي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف علي منزل بالميراث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.