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إصابة 13 شخص بالإسلحة النارية فى مشاجرة بين عائلتين بإسنا جنوب الأقصر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:30 م
إصابة 13 شخص بالإسلحة النارية فى مشاجرة بين عائلتين بإسنا جنوب الأقصر مشاجرة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإربعاء، مشاجرة بين عائلتين، أسفرت عن إصابة 13 شخص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبل طوارئ مستشفى إسنا التخصصى، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير المستشفى 13 حالة بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وحالتين طلق نارى وتم التدخل السريع من فريق طوارئ المستشفى لعمل الاسعافات والأشعة اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بإصابة 13 شخص فى مشاجرة بمنطقة نجع الكلايية بقرية القرايا بين عائلتين لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية في حاجر المساوية والدفع بعدد 10 عربات إسعاف لمكان الحادث .

وانتقل على الفور لمكان الواقعة محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المدينة، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، المقدم أحمد عوض بليح رئيس المباحث، والرائد محمد الجمل، والنقيب محمود صقر، وتم ضبط العشرات من العائلتين وجارى التحقيقات في الواقعة .

 

 


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