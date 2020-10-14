اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 11 عاملا فى انفجار غلاية داخل مصنع بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:59 ص
إصابة 11 عاملا فى انفجار غلاية داخل مصنع بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 عاملا باصابات مختلفة وحروق نتيجة انفجار غلاية بمصنع منتجات لحوم بالمنطقة الصناعية دائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمصنع منتجات لحوم بالمنطقة الصناعية.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات للحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن دراويش مدير فرع الإسعاف.

واسفر الحريق عن إصابة 11 عاملا منهم 5 حالات حروق كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى نقل المصابين للمستشفيات لاسعافهم.


حريق بمصنع بالاسماعيلية

مستشفيات الاسماعيلية

الحماية المدنية

المنطقة الصناعية بالاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة