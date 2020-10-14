إصابة 11 عاملا فى انفجار غلاية داخل مصنع بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 11 عاملا باصابات مختلفة وحروق نتيجة انفجار غلاية بمصنع منتجات لحوم بالمنطقة الصناعية دائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمصنع منتجات لحوم بالمنطقة الصناعية.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات للحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن دراويش مدير فرع الإسعاف.

واسفر الحريق عن إصابة 11 عاملا منهم 5 حالات حروق كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى نقل المصابين للمستشفيات لاسعافهم.