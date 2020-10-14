اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:30 م
إصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج قبل قليل، وقوع حادث تصادم على الطريق أمام قرية المشايخ دائرة المركز بين سيارتين، نتج عن التصادم إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، والدفع بإدارة المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود قبل قليل بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية المشايخ، نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين أن المصابين هم: بدرى عارف على 24 سنة مصاب بكسر بالانف ورفعت حسين نور 17 سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيمن ومصطفى ابراهيم سنطاوى 38 سنة مصاب بكسر بالساعد الأيمن وعلى ابراهيم سنطاوى 33سنة مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج وعبدالله صابر أمين 23 سنة مصاب بكسر بالفك السفلى، وشحات سالم 45 سنة مصاب بجروح قطعيه بالرقبة، ومحمد ماجد محمد 20 سنة مصاب بنزيف داخلى بالبطن، وحسام محمد عبدالنعيم 18 سنة مصاب بجروح وكدمات بالجسم، محمد ثابت حافظ 39 سنة مصاب بكسر بالضلوع ومحمد على رزق 18 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

وتحركت قوات من إدارة تامين الطرق وقوات إدارة مرور سوهاج لمكان التصادم وجار رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق التى توقفت جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

دار السلام

الطريق الزراعى الشرقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة