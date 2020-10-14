إصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج قبل قليل، وقوع حادث تصادم على الطريق أمام قرية المشايخ دائرة المركز بين سيارتين، نتج عن التصادم إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، والدفع بإدارة المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود قبل قليل بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية المشايخ، نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين أن المصابين هم: بدرى عارف على 24 سنة مصاب بكسر بالانف ورفعت حسين نور 17 سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيمن ومصطفى ابراهيم سنطاوى 38 سنة مصاب بكسر بالساعد الأيمن وعلى ابراهيم سنطاوى 33سنة مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج وعبدالله صابر أمين 23 سنة مصاب بكسر بالفك السفلى، وشحات سالم 45 سنة مصاب بجروح قطعيه بالرقبة، ومحمد ماجد محمد 20 سنة مصاب بنزيف داخلى بالبطن، وحسام محمد عبدالنعيم 18 سنة مصاب بجروح وكدمات بالجسم، محمد ثابت حافظ 39 سنة مصاب بكسر بالضلوع ومحمد على رزق 18 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

وتحركت قوات من إدارة تامين الطرق وقوات إدارة مرور سوهاج لمكان التصادم وجار رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق التى توقفت جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.