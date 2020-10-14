اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
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إسرائيل تؤكد مواصلة المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:17 م
إسرائيل تؤكد مواصلة المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية" وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز
رويترز

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قالت إسرائيل اليوم الأربعاء إنها ستواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما بعد انعقاد اجتماع أول قصير بين البلدين في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات "لإعطاء فرصة للعملية".

وكانت قد قالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن المحادثات الخاصة بالحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل اليوم الأربعاء كانت بناءة.

وجاء في بيان مشترك لواشنطن والمنظمة الدولية بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة "خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى المبعوثون محادثات بناءة وأكدوا مجددا التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق هذا الشهر".

 


اسرائيل

لبنان

امريكا

الحدود البحرية

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