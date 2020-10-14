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إدارة بنها التعليمية تؤكد ضوابط العام الدراسى الجديد وسط إجراءات وقائية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:03 م
إدارة بنها التعليمية تؤكد ضوابط العام الدراسى الجديد وسط إجراءات وقائية اجتماع إدارة بنها التعليمية لمناقشة استعدادات العام الجديد
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، أن العام الدراسى الجديد 2020 /2021، سيكون استثنائيا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلاً : "إن الدراسة ستتركز خلال هذا العام على تعدد مصادر التعليم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الطلاب دون التأثير على المناهج المقررة".

جاء ذلك أثناء لقائه، اليوم الأربعاء، بمديرى المدارس ومديرى المراحل التعليمية تحت توجيه وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد بحضور محمد سعد زيان رئيس مجلس الأمناء، والدكتور فرج عبده مدير إدارة المتابعة، وسامح عبد السلام مدير إدارة الأمن.

وقال "فتح الباب"، أن مدير المدرسة هو من سيقرر مصير طابور الصباح بما يراه مناسبا علما بأن الانشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور فكل مدير له صلاحيات فى إعداد الجدول المناسب لحضور الطلاب وفق واقع مدرسته.

وأوضح "فتح الباب"، أنه لن يتم طباعة كتب للمرحلة الثانوية وسوف توفر الوزارة فى شكل محتوى رقمى من خلال مكتبة كبيرة للأفلام الموثقة من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية مطالبا بضرورة تكليف أخصائى التطوير بكل مدرسة، بتجميع كل المدرسين لشرح وتفعيل أكونت 365، بعد تدريب جميع المدرسين بالمراحل المختلفة للدخول على منصة إدمودو "Edmodo"، للتفاعل أون لاين مع الطلاب.

وطالب فتح الباب، بمتابعة عملية التدريب والتأكد من خطوط السير للوقوف على ما أنجز من التدريب حال تواجده بالمدرسة، مشدد على أنه فى حالة حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى نفس الفصل خلال أسبوعين يتم التواصل المباشر مع مديرية الصحة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى استمرار عمل لجان المتابعة فى الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على جاهزيتها للاستعداد للعام الدراسى الجديد والتعرف على نقاط القوة والضعف.

وأضاف فتح الباب، أنه من المقرر توثيق اليوم الأول للدراسة بالصور والفيديو وإرسالها للإدارة ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة وفى حالة وجود عوائق يتم مخاطبة الإدارة التعليمية لحلها، وكذا مخاطبة مديرية الصحة لتأكيد تواجد الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال العام الدراسى من أجل سلامة وصحة الطلاب والعمل على تفعيل المجموعات المدرسية للتقوية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، وإزالة السلبيات على الفور، مشددا على أن أى سلبية فى العمل أو المدارس ستواجه بكل حزم وحسم، وكذلك أى مخالفات سيتم رصدها من خلال متابعته الميدانية للمدارس، أو تقارير لجان المتابعة سيتم مجازاة إدارة المدرسة والمتورطين فيها.

 

 

 

اجتماع إدارة بنها التعليمية
اجتماع إدارة بنها التعليمية

 

خلال اجتماع إدارة بنها التعليمية
خلال اجتماع إدارة بنها التعليمية

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

مديرية الإدارات والمدارس ببنها
مديرية الإدارات والمدارس ببنها

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

إدارة بنها التعليمية

فيروس كورونا

مدارس القليوبية

إبراهيم سالم

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