إخلاء سبيل صاحب محل لبيعه أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة، اخلاء سبيل مدير مسئول عن أحد المحال التجارية بمنطقة حدائق القبة، لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة، وذلك على ذمة القضية.

تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، تنفيذا لتعليمات اللواء نبيل سليم مدير المباحث، من ضبط المدير المسئول عن أحد محال بيع أجهزة الريسيفر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها، فقد