إحالة خادمة للمحاكمة لاتهامها بسرقة ذهب والماس من شقة بالجمالية

كتب سليم على

قررت نيابة الجمالية الجزئية، إحالة خادمة، لمحكمة الجنح بعد ضبطها وبحوزتها ألماس وذهب مسروق من إحدى الشقق السكنية فى دائرة القسم .

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الجمالية بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها عاملة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية والألماس "مجهولة المصدر").

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها بأسلوب"المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهم الخادمة بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.