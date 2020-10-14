أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 900 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – طلمبات رفع مياه- معدات مستعملة) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (900 ألف جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1349) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم نفيذ (154) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.