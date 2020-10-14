اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 900 ألف جنيه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:55 ص
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 900 ألف جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – طلمبات رفع مياه- معدات مستعملة) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (900 ألف جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1349) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم نفيذ (154) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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