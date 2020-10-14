كتب ـ محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن ألمانيا تستعد لفرض قيود صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 5132 ليصل إلى 334585، كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بواقع 40 إلى 9677.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بلغت أعلى مستوى لها منذ أبريل.

ونجحت ألمانيا فى الحد من انتشار الجائحة بشكل أكبر من الكثير من جيرانها والإبقاء على انخفاض عدد الوفيات، لكن العدد اليومي للإصابات بالفيروس قفز الأسبوع الماضى إلى أكثر من أربعة آلاف، مع تزايد الحالات في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت.