وجاء في مسودة القرار عقب مشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون، ظهر اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضا إلزام ارتداء الكمامات سيُطبق، عندما يكون هناك تجمع مكثف أو لفترات طويلة للأفراد سواء في الأماكن المغلقة أو المواصلات العامه وغيرها.



كما تقترح الحكومة الاتحادية الحد من عدد المشاركين في المناسبات العائلية والفعاليات العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات اليومية نفس الحد الذي تم الإعلان عنه اليوم، وكإجراء لاحتواء تداعيات كورونا على الاقتصاد الألماني، تعهدت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بإجراءات مكافحة كورونا.

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات في ألمانيا بلغ اليوم الأربعاء 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة منذ ستة أشهر.