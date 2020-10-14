أكرم القصاص: مجلس الشيوخ مخزن خبرات يعبر عن فئات المجتمع بشكل واسع

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى بجريدة اليوم السابع، إن مجلس الشيوخ الهدف منه أن يكون مخزن خبرات أكثر منه أن يكون مجلس تشريعى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهدف أن يكون مجلس الشيوخ إضافة لمجلس النواب وأنه لا بد أن يعبر عن فئات المجتمع بشكل واسع عن المهن والنقابات والتجمعات الاقتصادية والإعلام والجهات العلمية، ليدرس المشروعات والقوانين.

وأشار القصاص، إلى أن أهمية هذه المجالس أنها عنصر ربط بين المجتمع ومشاكله وقضاياه وبين مؤسسات الدولة.