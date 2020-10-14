أسماء المصابين فى حادث انفجار غلاية زيت مصنع الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء الـ 11 مصابا نتيجة انفجار غلاية الزيت الخاصة بأحد مصانع مصنعات اللحوم بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة عدد من العمال إثر انفجار غلاية زيت داخل أحد مصانع مصنعات اللحوم بالإسماعيلية مما تسبب في اصابة عدد منهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بـ3 سيارات للحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير إسعاف الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من حمدي محمد عراقي 46 عام، مقيم في شارع شل الشهداء حي ثان، حروق كاملة بالحسم، إسماعيل محمد منصور سلامة 38 عام ومقيم في المنايف التابعة لمدينة أبوصوير ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ياسين محمد حسن ياسين 63 عام ومقيم في شارع شبين بالإسماعيلية ومصاب بحروق كاملة في الجسم، إبراهيم فؤاد إبراهيم حمزة 46 عام مقيم في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومصاب بحروق كاملة بالجسم وحالته العامة سيئة، وأحمد محمد سالم علي 30 عام ومقيم بعزبة العرب بمدينة القصاصين، ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ورفعت شعبان عثمان 46 عام، ومقيم بشارع شل في منطقة الشهداء ومصاب بحروق كاملة بالجسم، سامي السيد أحمد سليمان 35 عام ومقيم في نفيشة ومصاب بحرق في الوجه واليدين، محمد حسين عبدالظاهر حسين 33 عام، ومقيم في المنايف ومصاب بحرق في الوجه واليدين، وحسن محمد أحمد حسن 34 عام، ومقيم في شارع البحري، ومصاب أيضاً بحريق في الوجه واليدين، حمدي عاشور عبدالجليل 45 عام ومقيم في منطقة أبوعطوة، ومصاب باختناق، وأحمد فتحي محمد أحمد 27 عام، مقيم في أبوصوير ومصاب بكسر في الساعد الأيسر.

وتم نقلهم الى مستشفى الإسماعيلية الجامعى لتلقي العلاج اللازم.