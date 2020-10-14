أسعار حلاوة المولد.. "الفولية" الأقل سعرا وتبدأ من جنيهين

كتب أحمد حمادة

تشهد أسعار حلوى المولد النبوي الشريف اليوم الأربعاء 14-10-2020 استقرارا، حيث بدأت أسعار العبوات من 50 جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة، حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة .

فيما تبدأ أسعار القطع من 2 جنيه وهى الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة، وتعد أبرز القطع الفردية الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات والملبن الجيلي بـ7.5 جنيه، والملبن السادة بـ 7.5 ودمية البندق الصغيرة 10 جنيهات والفسدق بـ15 جنيها، وملبن المكسرات بـ20 جنيها وعلف الفول الكبير بـ 20 جنيها واللديدة 25 جنيها، وباكت البندق بـ35 جنيها، وباكت الكاشو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها، وبالنسبة للحصان والعروسة فتبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه بالنسبة للحصان، وتأتى العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها .

وكانت مباحث التموين بالجيزة، ألقت القبض على صاحب مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى، في بولاق الدكرور، لاتهامه بتجميع كميات من الحلوى منتهية الصلاحية من الأعوام الماضية، وإعادة تصنيعها، وضبط بحوزته طن و150 كيلو من المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "سالم.ف" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، بدون ترخيص في بولاق الدكرور، بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد منتهية الصلاحية من الأعوام السابقة وإعادة تصنعيها مرة أخرى.