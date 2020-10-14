أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 14-10-2020 في السوق المحلى بحسب ما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها سجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو،. وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو.

وتراوحت اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، انطلقت ثورة انتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات ظهرت نتائجها الجيدة لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، و13 مليار بيضة، ويوجد لدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.