اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 14-10-2020  في السوق المحلى بحسب ما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت   اللحوم الكندوز  بين 110-130 جنيها سجلت أسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة   بين 120-140 جنيها الكيلو،. وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو. 
 
وتراوحت اسعار  البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها،  وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو. 
 
والجدير بالذكر أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، انطلقت  ثورة انتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات ظهرت نتائجها الجيدة لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، و13 مليار بيضة، ويوجد لدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

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