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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-46 جنيها

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-46 جنيها أسماك أرشيف
كتب أحمد حمادة

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أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار جميع الأصناف في سوق العبور للجملة حيث سجلت أسعار السمك البورى" 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها.
 
و سجل  البلطى الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها، البلطى المزارع "2" ما بين 17 و 21 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل مابين 25- 28 جنيها. 
 
وتراوح  سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها. 
 
 
وسجلت اسعار  المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس. أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها و الوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، واستقر سعر   سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات،. 
 
 
وسجلت أسعار السمك    و السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها. 
 
 
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها. 
 
 
 

اسعار الأسماك

سوق العبور

سعر السمك اليوم

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