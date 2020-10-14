أسامة ربيع ورئيس "المقاولون العرب" يتفقدان ترميم متحف قناة السويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وبرفقته عدد من قيادات الشركة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك والوقوف على مستجدات المشروعات المشتركة وخطط العمل المستقبلية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، أشاد الفريق ربيع، بالخبرات المتراكمة التي تمتلكها شركة "المقاولون العرب" الشركة الوطنية الرائدة في مجال المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والشريك الرئيسي للهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الآونة الأخيرة وعلى رأسها مشروع أنفاق بورسعيد والمتحف العالمي للهيئة.

وأكد الفريق ربيع، حرص الهيئة على فتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات الرائدة وتبادل الخبرات والاستفادة من إمكانيات وقدرات شركاء العمل والنجاح.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، والمهندس سيد فاروق، لتفقد الأعمال الإنشائية وأعمال الترميم ومتابعة تقدم الأعمال بالمتحف العالمي للهيئة.

خلال الزيارة، استمع الحضور إلى شرح تفصيلي من المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب يوضح تقدم الأعمال بالمتحف والجدول الزمني للتنفيذ، كما تناول الشرح تحديد أماكن المقتنيات التاريخية وطريقة العرض وألوان الدهانات وفقًا لاستشاريّ المتحف.

شملت الجولة التفقدية أعمال ترميم المباني الأثرية بالمتحف، ومتابعة تقدم أعمال التشطيبات الجارية بالأرضيات والأسقف وأعمال الدهانات لقاعات العرض المتحفي، علاوة على الوقوف على أعمال تنفيذ الوجهات وتركيب القرميد بالواجهة الخلفية للمتحف، وأعمال بناء المسرح الخلفي والسور الخارجي للمتحف.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وفي المقابل أهدى المهندس سيد فاروق، درع الشركة إلى الفريق رئيس الهيئة.



