أسامة الأزهرى يؤكد أهمية مراعاة مشاعر الطفل: النبى احترم كيانه

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الداعية الإسلامى، الدكتور أسامة الأزهرى، أن الطفل المهمل من قبل الوالدين هو ولد يتيم فى حياة أبوية، تسبب والديه فى تضيع الأمانة التى وكلت إليه من قبل الله، وسيحاسب من الله عن نجله الذى ضيعه، وسيسأله الله عن أولاده يوم القيامة.

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، أن النبى احترم كيان الطفل، حيث استأذن النبى طفلا جلس فى مجلسه أن يسقى الكبار قبله، مشددا على أهمية تقدير الطفل ومراعاة مشاعره، وقد ترك النبى الخطبة من أجل الحسن والحسين وصعد بهما المنبر وأكمل الخطبة.

وأوضح الأزهرى، أنه يجب على الأب المرهق من كثرة العمل أن يشبع أولاده ويعطيهم حاجاتهم الإنسانية مهما كان متعبا، حيث يتعب الأب من أجل الأولاد، فكيف يتعبهم، ويهملهم، ويتركهم، ويدمرهم، مضيفا أن النبى ظل ساجدا فى الصلاة ليلعب حفيديه على ظهره حتى ظن الصحابة أن النبى توفى من طول السجود، مشيرا إلى أن الطفولة تتوقف عندها الأحكام.