اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:29 م
خالد صلاح
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أرباح ويلز فارجو تهبط 57% فى الربع الثالث من العام

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:04 م
أرباح ويلز فارجو تهبط 57% فى الربع الثالث من العام هبوط أرباح ويلز فارجو - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن ويلز فارجو آند كو اليوم الأربعاء نزول أرباحه في الربع الثالث من العام 57 بالمئة، إذ انكمش دفتر قروض البنك وتضرر صافي الدخل بفعل أسعار الفائدة التي صارت قرب الصفر وارتفاع التكاليف.

وبلغ صافي دخل الفوائد لرابع أكبر بنك أمريكي 9.4 مليار دولار، بانخفاض 512 مليون دولار عن الربع الثاني، إذ تقلص دفتر قروضه اثنين بالمئة. وهبط صافي الإيرادات 14 بالمئة.

وقال ويلز فارجو إن المخصصات لخسائر الائتمان المرتبطة بالقروض بلغت 20.5 مليار دولار، دون تغيير عن ربع السنة السابق.

وأعلن البنك عن صافي دخل عائد للمساهمين العاديين 1.72 مليار دولار، بما يعادل 42 سنتا للسهم، بالنسبة لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة مع 4.04 مليار دولار، أو 92 سنتا للسهم، قبل عام.

كان المحللون يتوقعون ربحا 45 سنتا للسهم بحسب بيانات رفينيتيف.

 


ويلز فارجو

ارباح

أسعار الفائدة

قروض

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