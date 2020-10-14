أذربيجان تتهم أرمينيا بمحاولة الهجوم على خطوط أنابيب

اتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم الأربعاء بمحاولة الهجوم على خطوط أنابيبها الناقلة للنفط والغاز وحذرت من رد "عنيف"، مع تصاعد التوتر بشأن هدنة هشة في إقليم ناجورنو قرة باغ الجبلي.

ونفت أرمينيا استهداف خطوط الأنابيب التي تمد أسواقا عالمية بالنفط والغاز لكن المخاوف تتصاعد بشأن انهيار الهدنة المعلنة منذ أربعة أيام والرامية لإنهاء أسوأ قتال منذ عقود على الإقليم الواقع في جنوب القوقاز.

وسقط أكثر من 500 قتيل منذ تفجر القتال يوم 27 سبتمبر داخل وحول إقليم ناجورنو قرة باغ المعترف به دوليا جزءا من أذربيجان لكن يقطنه ويحكمه الأرمن.

وقال إلهام علييف رئيس أذربيجان في مقابلة مع قناة خبر ترك التليفزيونية التركية "أرمينيا تحاول مهاجمة خطوط أنابيبنا والسيطرة عليها".

وأضاف "إذا حاولت أرمينيا السيطرة على خطوط الأنابيب هناك، فستكون العواقب عليها وخيمة".

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إنها ستدمر جميع المنشآت العسكرية الأرمينية التي تستهدف مواقع أذربيجانية مدنية.

ونفت وزارة الدفاع الأرمينية قصف أهداف مدنية لكنها قالت إنها تحتفظ بحقها في استهداف أي منشآت عسكرية وتحركات قتالية في أذربيجان.

ومن المقرر أن يلقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان كلمة على الأمة اليوم الأربعاء.