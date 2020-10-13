COVID cop ضابط كورونا مهنة جديدة في السكن الجماعي للطلاب .. لا للفوضى

محمد ثروت

COVID cop ضابط كورونا مهنة جديدة فرضتها ظروف وباء كوفيد 19 المستجد، وأصبحت مهمة في أماكن السكن الجماعي للطلاب وخاصة في الولايات المتحدة، وذكرت صحيفة صن تايمز البريطانية أن هذه الوظيفة الجديدة يقوم الوصف الوظيفي لها على تفكيك الحفلات أو منع التجمعات، ومصادرة المشروبات الكحولية والرد على شكاوى الضوضاء ومراقبة ارتداء الكمامات والأقنعة.

ونقلت الصحيفة عن الطالب ماركو مالدونادو ( 20 عامًا )، وهو متخصص في العلوم السياسية والدراسات القانونية بجامعة ماساتْشُوسَتْس في أَمْهُرْسْت: "إن أسوأ جزء في وظيفته كمستشار مقيم ومدير أمن صالة نوم مشتركة هو التحقق من بطاقات هوية الطلاب في المساء والتعامل مع سياسة ارتداء القناع التي فرضتها إدارة الجامعة، مشيرا إلى أن كونك مستشارًا مقيمًا في سكن جامعي يتطلب دائمًا الاستعداد لتكون "الرجل السيئ" في سبيل تحقيق سياسة الجامعة على الرغم من احتجاجات الأصدقاء والأقران. لكن هذه المهنة تساعده في تحمل رسومه الدراسية البالغة 20 ألف دولار في جامعة ماساتشوستس".

وأضاف ماركو إن شخصًا واحدًا على الأقل يحاول كل ليلة تقريبًا دخول المبنى بدون قناع. بينما يتعمد معظمهم التخلص من الأقنعة قبل الدخول في صندوق الأقنعة الموجود بمكتب الأمن ، بين الحين والآخر، ستقابل شخصًا يقول لك " أوه، كلهم ​​ثيران ". في بعض الأحيان ، يصبح الناس عدوانيين. "ومنهم من يقول لك "من الذي تعتقد أنك؟

تشير الصحيفة إلى أن سياسات الجامعة لفرض ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، دفعت نوبات الغضب العامة والاعتداءات الجسدية على الموظفين الذين يطبقون سياسات COVID-19 ، مما جعل المسؤولين الفيدراليين إلى إصدار إرشادات للعمال بوظائف مؤقتة حول كيفية تهدئة المواقف وتجنب العنف.

إنه أمر صعب بشكل خاص للطلاب الذين تتضمن وظيفتهم مراقبة أقرانهم. يمثل الموظفون المقيمون ، بما في ذلك مراقبو الأمن والمساعدين المقيمين ، الخطوط الأمامية لتنفيذ سياسات الجامعة في داخل السكن الطلابي.

يقول الكثيرون إنهم يعانون من نقص في التواصل وأنهم يشعرون بأنهم عالقون بين المصالح المتعارضة: التواصل مع زملائهم الطلاب، وحماية صحتهم والقدرة على تحمل تكاليف تعليمهم.

قال ماركو: "عندما يتعلق الأمر بصحتي الشخصية، أشعر بالقلق ولكنني لست خائفًا. أنا خائف أكثر من فقدان مسكني وقدرتي على الذهاب إلى الجامعة".

منصب المساعد أو المستشار المقيم، باختصار، هو وظيفة جامعية مطلوبة - ليس فقط لخطط الإسكان والوجبات المجانية أو المخفضة التي غالبًا ما يتم تقديمها كتعويض ولكن أيضًا بسبب كونه فرصة لعرض الخبرات القيادية في السيرة الذاتية.

هذا الخريف، كتب المساعدون المقيمون من جامعة بنسلفانيا وجامعة ويسكونسن لاكروس وجامعة واشنطن في سانت لويس وجامعات أخرى رسائل وقدموا التماسات إلى إداراتهم لإثارة مخاوفهم بشأن الخطر الذي يشكله الفيروس عليهم كطلاب وموظفين عائدين إلى الحرم الجامعي.

ذكرالتماس من جامعة ستوني بروك في نيويورك: "بينما نعترف بأن هناك حاجة للتحقق من أن مساكننا الخاصة ترقى إلى المستوى القياسي، نشعر أن وجود متابعين لتنفيذ هذه الفحوصات يجلب مخاوف صحية ، مثل زيادة خطر التعرض لفيروس كورونا".

على الرغم من هذه المناشدات، فإن بعض الطلاب العاملين في الجامعات وجدوا أن الامتيازات- شحيحة ، في حين أن المخاطر والإحباط والعلاقات المتصدعة كثيرة وأن الوظيفة لم تعد تستحق العناء.

ترك كيني ليون ، وهو طالب في جامعة نيويورك ، وظيفته في السكن الجامعي بعد أن ظل لمدة خمسة أيام في الحجر الصحي الإلزامي بعد أن أهملت الجامعة مرارًا وتكرارًا إحضار الطعام له حتى المساء.

كيني ليون، 21 عامًا، سافر إلى مدينة نيويورك في منتصف أغسطس من ميامي، مسقط رأسه ، للحصول على تدريب في جامعة نيويورك، حيث كان طالبًا في السنة النهائية. طُلب منه إجراء اختبار فيروس كورونا ثم الانتظار في عزلة في مسكنه حتى تلقى نتائجه. كانت الجامعة مسؤولة عن إحضار وجبات الطعام له،

قال ليون إن أول يومين من العزلة مرت دون مشاكل. لكنه في اليوم الثالث لم يتلق وجبته الأولى حتى الساعة 9 مساء. في اليوم التالي وصلت حوالي الساعة 5 مساءً. لذلك أرسل ليون استقالته بالبريد الإلكتروني في اليوم الخامس من العزلة.

يقول ليون: "إذا كان لديهم شهور للتخطيط لذلك، وما زالوا قادرين على ارتكاب الخطأ الفادح تمامًا، يمكنني فقط أن أتخيل كيف كانوا سيخطئون في استجابة محتملة لـ تفشي فيروس كورونا في الحرم الجامعي".

كانت مثل هذه الأحداث في الحرم الجامعي الذي أعيد فتحه، كافية بإعادة العمل بنظام التعليم عن بعد وإغلاق الحرم الجامعيمرة أخرى. فقد عادت جامعة نورث كارولينا - إلى الفصول عبر الإنترنت بعد أسبوع واحد من العام الدراسي الجديد، بعد أن ثبتت إصابة مئات الطلاب بالفيروس. كذلك فعلت جامعة نوتردام وجامعة تمبل في فيلادلفيا الشيء نفسه بعد فترة وجيزة من بدء الدراسة مرة أخرى.