8 معلومات ترصد أخر تطورات قضية "عنتيل الجيزة"

كتب أحمد الجعفرى

تطورات جديدة شهدتها قضية "عنتيل الجيزة" الذى ألقى القبض عليه مؤخرًا في أوسيم بسبب فيديوهات جنسية صورها أثناء إقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات.

ويرصد "اليوم السابع" أخر تطورات القضية..

• المساعدات الفنية بوزارة الداخلية اكتشفت 2500 فيديو جنسى على هاتف المتهم.

• المتهم أقام علاقات جنسية مع ما يقرب من 250 سيدة.

• بعض الفيديوهات تم تصويرها بعلم السيدات وفيديوهات أخرى صورت دون علمهن.

• المتهم ابتز بعض السيدات بالفيديوهات والصور ومكالمات هاتفية مسجلة بينهم.

• لم توجه تهمة الزنا لعنتيل الجيزة حتى الآن نظرًا لعدم تقدم أزواج السيدات ببلاغات ضده.

• النيابة استدعت عددا من السيدات اللاتي ظهرن في الفيديو لسماع أقوالهن.

• المتهم يواجه اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، وتصوير السيدات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

• المتهم يقضى فترة حبسه الاحتياطي داخل قسم الشرطة وينظر تجديد حبسه في 23 أكتوبر الجارى.