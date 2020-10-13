7 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد بالدائرة الثالثة بإهناسيا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف صراعا قويا بين سبعة مرشحين لاقتناص مقعد فردى وحيد بالدائرة التى تضم خمسة مجالس قروية وقرابة 139 قرية وكتلتها التصويتية تقارب 236 الف صوت.

ويتنافس سبعة مرشحين على المقعد الفردى الذى كان مخصص فى الدورة الماضية كمقعدين أحدهما للنائب على بدر والمرشح حاليا على القائمة الوطنية قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد والمقعد الثانى كان اللواء محمد كساب والمرشح حاليا على المقعد الفردى.

وخلت الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز إهناسيا غرب المحافظة، من ترشح العنصر النسائي، وخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين بينهم حزبيين اثنين و5 مستقلين.

ويتنافس فى الدائرة سيد محمد سيد أحمد عن حزب مستقبل وطن، وهو أحد أبناء بندر اهناسيا ، كما يتنافس فى الانتخابات سامي توفيق محمد كامل معوض، مرشح مستقل وهو أحد أبناء قرية سدمنت الجبل التابعة لمجلس قروى سدمنت الجبل.

كما يدخل فى المنافسة مجدي عمر إسماعيل مصطفى، مستقل، وهو أحد أبناء قرية قاى

ويدخل فى المنافسة عمر عبد العزيز توفيق عبد الجواد، مستقل.

وتشارك قرية النوير بمرشحان وهما هشام عبد العظيم صادق محمد، مستقل، ومحمد عبد الحميد محمد تمام كساب، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مستقل.

كما يشارك فى المنافسة أحمد حسين أحمد عبد المجيد، مرشح عن حزب صوت الشعب "رئيس حزب صوت الشعب"، وهو أحد أبناء قرية براوة.